Взрыв в украинском казино

2018-04-01 15:32 | www.oxu.az | 8
В игорном заведении Житомирской области произошел взрыв.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте национальной полиции Украины.
«По предварительным данным, в помещении игорного заведения неизвестный оставил предмет, который взорвался в районе 4.30 (1 апреля). В это время в одной из комнат находиось 4 человек, никто из них не пострадал», – говорится в заявлении полиции.
Взрывотехники считают, что причиной взрыва могла послужить граната РГД-5.
В данный момент полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство».