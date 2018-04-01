Дамаск сообщает о договоренности по эвакуации города Дума

2018-04-01 15:52 | www.apa.az | 8

Сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума.

Как передает АПА, об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщил ряд официальных СМИ Сирии.

Согласно договоренности, раненые гражданские лица и повстанцы могут беспрепятственно покинуть осажденный сирийской армией город.

Соглашение также обязывает повстанцев оставить в городе тяжелое вооружение, пишет сирийская правительственная газета "Аль-Ватан". Повстанцы могут переместиться на территорию северной Сирии, которая по-прежнему находится под их контролем.

Таким образом, если информация подтвердится, в ближайшее время регион Восточная Гута, находившийся в осаде с 2013 года, может полностью перейти под контроль сирийской армии. Он имеет стратегическое и символическое значение из-за своей близости к Дамаску.

Войска Башара Асада начали наступление на Восточную Гуту в середине февраля при поддержке российской авиации.