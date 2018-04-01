Братское слово в Ичери шехер - откровения при свете свечей (ФОТО)

2018-04-01 16:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В исторических стенах галереи, при свете свечей, звучали настоящие откровения двух поэтов, которые весь вечер будоражили сердца зрителей. Слезы и восторженные отклики во время чтения были настоящим доказательством того, что выбор участников был сделан верно...

В древней части Баку - Ичери шехер – в галерее Art Tower прошло очередное мероприятие в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово"), организованное при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено творчеству молодых и талантливых поэтов, финалистов телевизионного конкурса "Народный поэт", братьев Мехмана и Фирдовси Расуловых.

На открытии вечер руководитель проекта "Söz" поэтесса Нигяр Гасанзаде отметила поэтический дар братьев Расуловых и пожелала им успешного и плодотворного творческого пути.

Мехман за свои 32 года впервые дебютировал в мае 2017 года на проекте "Söz" и своим выступлением не только покорил слушателей, но и запомнился, как один из самых сильных молодых участников за всю историю проекта. После своего первого литературного успеха, он принял участие в телепроекте "Народный поэт", где сегодня является финалистом конкурса. Фирдовси также является одним из сильных финалистов телепроекта - филолог азербайджанского языка и литературы, вне всякого сомнения, искусно и грамотно владеет словом.

На вечере также выступили актеры Турал Ахмад и Тюркай Джеферли с проникновенным чтением стихов участников. В исполнении молодой поэтессы Атики Алиевой прозвучали переводы стихов братьев Расуловых на русском языке (автор перевода - поэтесса Ирен Тасалова). С музыкальным номером на вечере дебютировал Эльчин Мовсумов, автор слов и музыки своих песен. Среди гостей были народный артист, режиссер Рамиз Гасаноглу, народный поэт Сабир Рустамханлы, заслуженные артисты Ягут Пашазаде и Мелек Аббасзаде, актер и режиссер Государственного кукольного театра Гурбан Масимов, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов и другие.