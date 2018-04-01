В Швеции вступил в силу налог на авиаперелеты

2018-04-01 16:43 | www.trend.az | 8

Новый налог на полеты из аэропортов Швеции начал действовать в воскресенье 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Швеции SR.

"Сегодня вводится авианалог на полеты из Швеции. Климатическая мера, которая как приветствовалась, так и критиковалась еще до своего вступления в силу", - передает радио.

Поясняется, что сумма налога составляет 60 крон (5 евро) за поездку внутри Швеции и ЕС. Полеты на более дальние расстояния в зависимости от протяженности могут быть от 250 крон (23 евро) до 400 крон за полет из Швеции (36 евро). Налог предназначен не для пассажиров, его ввели для авиакомпаний. Будет ли это означать подорожание авиабилетов, пока неясно. Согласно анализу, проведенному по заказу правительства накануне введения налога, выбросы парниковых газов могут сократиться до двух процентов, ожидается также, что люди будут меньше летать, поясняет радио.

"Это (налог) не имеет прямого влияния на выбросы, но не это важно, просто следует начать где-то для того, чтобы платить за влияние на климат в связи с полетами", - сказал эксперт по вопросам транспорта из Шведского управления охраны окружающей среды Матс Бьёрселль, комментируя введенный налог.