ЦИК Азербайджана обнародовал данные о регистрации международных наблюдателей

2018-04-01 16:57 | www.apa.az | 8

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала в воскресенье данные о регистрации международных наблюдателей на президентские выборы в стране 11 апреля, на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 603 международных наблюдателя.

"На сегодняшний день регистрацию прошли 603 международных наблюдателя. За выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан будут представлять 54 страны", - сообщили АПА Новости в ЦИК.

В комиссии добавили, для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.