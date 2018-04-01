Сын президента Туркменистана назначен заместителем министра

2018-04-01 16:50 | www.oxu.az | 8

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначен заместителем министра иностранных дел.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik-tj.com, об этом подписал соответствующее постановление президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008–2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям.

На выборах, пошедших 25 марта, он был избран депутатом Меджлиса страны.