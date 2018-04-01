Подразделения ВС Армении в марте нарушили режим прекращения огня 3 146 раз

2018-04-01 17:09 | www.apa.az | 6

Подразделения ВС Армении в марте нарушили режим прекращения огня 3 146 раз.

Согласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Минобороны Азербайджана сообщений, ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии в различных направлениях фронта из крупнокалиберных пулеметов и 60-миллиметровых минометов.

Обстрелу были подвергнуты позиции подразделений азербайджанской армии в Газахском, Товузском, Гядабейском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраилском, Ходжавендском, Геранбойском районах.

В течение марта оперативная обстановка вдоль всей линии фронта полностью контролировалась азербайджанской армией.

В прошлом месяце в очередной раз был уничтожен силами ПВО тактический беспилотник Х-55 ВС Армении, пытавшийся осуществить полет над позициями наших войск.

Отметим, что нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.