На 1455 избирательных участках в Азербайджане установлены пандусы

2018-04-01 17:17 | www.apa.az | 7

На 1455 избирательных участках в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, установлены пандусы.

Об этом АПА сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Пандусы установлены с целью обеспечения условий для голосования избирателям с физическими недостатками.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

В целом, для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.