Землетрясения в Иране: 23 человека пострадали

2018-04-01 17:19 | www.oxu.az | 7

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 на западе Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на чиновников.

«Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь», – заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).

По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составляла 5,3.