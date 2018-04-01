Эрдоган о последних боях в Африне

2018-04-01 17:51 | www.oxu.az | 5
Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3,8 тыс. террористов в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в воскресенье в Адане турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.
«На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути», - сказал он.
По словам Эрдогана, сейчас операция «Оливковая ветвь» продолжается и проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах.