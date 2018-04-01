Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории

2018-04-01 18:29 | www.oxu.az | 10

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте MisterChip, который ведет журналист ESPN и AS.

31 марта Алвес в составе парижской команды стал обладателем французского Кубка лиги. В финале турнира столичная команда разгромила «Монако» со счетом 4:1. Для Алвеса этот трофей стал 36-м в карьере, что сделало его самым титулованным игроком в истории. Он обошел британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.

Бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого он играл за «Барселону», с которой выиграл большую часть своих трофеев. Алвес стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

34-летний футболист вместе со сборной Бразилии выигрывал Кубок Америки и дважды Кубок конфедераций.