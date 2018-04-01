Завтра осадков не ожидается

2018-04-01 18:45 | www.apa.az | 6

Обнародован прогноз погоды на территории страны на 2 апреля.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

В некоторых местах прогнозируется слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Днем западный ветер будет местами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 18-23 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1 до 4, днем 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Днем прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков, в некоторых местах ожидаются туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. утром в горах ожидается туман. Днем в горах прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.