США блокируют финансирование проектов в Иране после СВПД - австрийский банк

2018-04-01 18:42 | www.trend.az | 8

Председатель "Обербанка" Австрии Франц Гаслзбергер говорит, что соглашение, подписанное между правительством Ирана и банком для финансирования проектов австрийских компаний в Иране, не было успешным. Он назвал правительства США в качестве препятствия на этом пути, пишет ParsToday.

"Обербанк" был первым западным банком, который принял решение о сотрудничестве с Ираном после ядерной сделки между Ираном и основными державами группы 1 + 5, и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В сентябре 2017 года седьмой по величине австрийский банк объявил, что подпишет соглашение с Ираном для прихода на финансовый рынок этой страны.

Теперь, примерно через шесть месяцев, председатель Обербанка заявил, что сделка с Ираном еще не достигла результатов. Он сказал, что проекты, которые должны были стартовать, еще не начались, и главной причиной этого является правительство США. которое серьезно все усложняет.