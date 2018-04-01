ЦИК зарегистрировал более 600 международных наблюдателей

2018-04-01 18:54 | www.oxu.az | 8

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала в воскресенье данные о регистрации международных наблюдателей на президентские выборы в стране 11 апреля, на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 603 международных наблюдателя.

«На сегодняшний день регистрацию прошли 603 международных наблюдателя. За выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан, будут представлять 54 страны», — сообщили Oxu.Az в ЦИК.

В комиссии добавили, что для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.