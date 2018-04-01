Посол России рассказал кто стоит за «делом Скрипаля»

2018-04-01 19:30 | www.oxu.az | 6

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ назвал «дело Скрипаля» провокацией, осуществленной британскими спецслужбами.

Как передает Oxu.Az ​со ссылкой на РИА Новости, глава дипмиссии сказал:

«С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб».

Яковенко также отметил, что Британия сейчас находится « в очень трудном положении » по двум причинам. Первая из них — выход страны из ЕС.

«Если вы обратили внимание, в Брюсселе когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза», — заявил Яковенко.

Вторая причина, по словам посла, связана с ролью Британии «в западном союзе». По его словам, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания Москвы.

«Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ, вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа», — добавил Яковенко.

Посол также отметил, что Британии не удастся засекретить информацию по «делу Скрипаля».