Открываются новые возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном - депутат

2018-04-01 20:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан и подписанные документы свидетельствуют о стратегическом характере отношений между двумя странами.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что повышение уровня сотрудничества важно для обеих стран.

«Стратегическое партнерство проявляет себя в том, что стороны поддерживают позиции другдруга в фундаментальных вопросах. Для Азербайджана самый фундаментальный вопрос связан с агрессивной и захватнической политикой Армении. Иран в данном вопросе поддерживает позицию Азербайджана, и данная позиция опирается на принцип территориальной целостности международного права. Иран не принимает другого, отличного от данного принципа. В то же время, Азербайджан поддерживает вопросы, связанные с Ираном в международных организациях, и это может являться показателем положительного развития двусторонних отношений. За последние четыре года президенты Азербайджана и Ирана встретились 11 раз. За этот период Президент Азербайджана Ильхам Алиев четыре раза совершал визит в Иран. Президент Ирана же за тот же период трижды был в Азербайджане. Эти показатели дают право говорить, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне», - сказал депутат.

Депутат сказал, что связи между Ираном и Азербайджаном во многих областях, в том числе в культурной, гуманитарной, сферах транспорта, энергетики, туризма имеют высокие темпы развития.