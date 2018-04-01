Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти

2018-04-01 20:16 | www.trend.az | 7

Власти Бахрейна обнаружили крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти, передает РИА Новости со ссылкой на национальное информационное агентство BNA.

"(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства", - сообщает агентство.