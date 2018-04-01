В горах Швейцарии произошел сход лавины: Есть погибшие

2018-04-01 21:10 | www.oxu.az | 8

Три человека погибли в результате схода лавины в горах в швейцарском кантоне Вале, еще двое пострадали, передает Oxu.Az ​со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла в субботу в швейцарском кантоне Вале неподалеку от курорта Фишеральп, под снегом оказались пять человек.

По данным издания, двоих пострадавших доставили в больницу. Согласно предварительным данным, все пятеро родом из Испании. Прокуратура кантона Вале начала расследование в связи с инцидентом.