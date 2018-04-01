Культурный диалог между Азербайджаном и Россией связал стратегических партнеров крепче официальных договоренностей – российские эксперты

2018-04-01 21:09 | www.trend.az | 8

Культурный диалог, на взгляд российских экспертов, связал стратегических партнеров - Азербайджан и Россию, крепче официальных договоренностей. Об этом говорится в статье, размещенной на портале "Россия Онлайн" под названием «Эксклюзивные отношения: Россия и Азербайджан».

В статье приводятся мнения различных российских экспертов относительно отношений стран.

Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечает, что у России с Азербайджаном сложились эксклюзивные отношения.

«Можно сказать, каждый год – это год азербайджанской культуры. Очень активно работает Фонд Гейдара Алиева и Центр азербайджанской литературы. Обо всех событиях, происходящих в Баку, в Москве знают и хотят туда попасть. Азербайджанских артистов очень любят в России, а российских – в Азербайджане. Это живой процесс взаимного обмена», - отмечает представитель президента РФ.

В статье отмечается, что активность этого процесса во многом обеспечивается укреплением позиций русского языка в качестве языка межнационального общения. «Довольно наглядный показатель: заметный ежегодный рост в Азербайджане количества участников школьных олимпиад, которые проходят при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане, а также министерства образования Азербайджана и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений республики», - пишет автор.

По его словам, растет в Азербайджане и количество русскоязычных школ, сейчас их уже более 300. И для подготовки специалистов для них Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина в конце прошлого года открыл в Баку Центр русского языка и тестирования. Кстати, в планах – через год открыть в московском институте Центр азербайджанского языка и культуры. «Фактически – это такая цепочка, эстафета дружбы, — комментирует эти планы руководитель Центра РАД, политолог Наталия Красовская. – Россия и Азербайджан, с их длительной взаимной историей, давно выстроили пространство, где действие рождает не противодействие, а движение навстречу друг другу. И это касается абсолютно любого события в гуманитарных отношениях между нами».

В статье также отмечается, что по факту, любой шаг России или Азербайджана порождает множество идей о сотрудничестве. Например, в прошлом году Дом русского зарубежья передал в дар Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана собрание из 300 книг русских писателей – и тут же появились совместные планы на исследования, связанные с азербайджанской эмиграцией в Европе в первой половине ХХ века, с дружбой прекрасной азербайджанской писательницы Ум Эль Банин с Буниным и т.д. Ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук Виктор Леонидов, который и передал книги в дар был искренне поражен оказанным приемом. Он отмечает, что книги везде принимают с радостью, но такой грандиозный прием ученым был оказан впервые. «Уровень распространения русского языка в Азербайджане на меня произвел огромное впечатление. Посещения Национальной Академии Наук, Бакинского славянского университета, гимназии в Хачмазе просто потрясли меня. В Азербайджане по-настоящему берегут русский язык и очень тщательно относятся к его обучению. На улицах Баку и в других районах все свободно говорят по-русски», — сообщил Виктор Леонидов.

Автор отмечает, что абсолютно все гости Баку говорят о том, что русскую речь здесь можно встретиь на каждом углу, причем не только у старшего поколения – что характерно для большинства других бывших советских республик. Азербайджанская молодёжь не только прекрасно знает русский, но и часто выбирает его своей профессией. Не так давно в азербайджанской столице состоялся трехдневный семинар «Школа реальной журналистики», который провели профессионалы ассоциации «Русские репортеры». Российские журналисты и медиа-тренеры передавали своим юным коллегам, которые работают на русском языке, свой опыт и учили создавать качественные истории. Организатор проекта Виталий Лейбин пригласил самых успешных участников семинара этой осенью посетить Москву и поучаствовать в недельном суперинтенсиве с участием ведущих российских журналистов.

«У России и Азербайджана очень дружеские, уважительные отношения на мировой арене, — прокомментировал текущее положение вещей руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. – А отношения между народами, которые выстраиваются и развиваются постоянно благодаря эстафете дружбы, служат гарантией долговечности тех контактов, которые сформированы сегодня между нашими государствами. Эти горизонтальные связи, эти нити, которые ткутся все время и не рвутся, являются надежным залогом нашего совместного будущего».

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