Эрдоган: Израиль проводит политику террора

2018-04-01 22:12 | www.oxu.az | 8

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в осуществлении политики террора, сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

«В то время как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, вместо противодействия преступности», - заявил глава турецкого государства.

Президент Турции призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики действий Турции.

«Нетаньяху должен быть искренним и положить конец критике в адрес Турцию», - сказал он.