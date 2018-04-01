У берегов Испании погибли четыре мигранта

2018-04-01 22:53 | www.trend.az | 8

Четыре нелегальных мигранта погибли, один был спасен в Гибралтарском проливе, еще семерых ищут спасатели, сообщает Служба спасения на море Испании, передает РИА Новости.

Судно Buque Melchor Schulte обнаружило в Гибралтарском проливе перевернувшуюся лодку, в которой находился один выживший человек и два тела. Позже в море были обнаружены еще два погибших мигранта. Выживший сообщил, что в лодке изначально находились 12 человек. Поиски продолжаются.

Лодка с нелегальными мигрантами отплыла от марокканского города Танжер в воскресенье.