Китай вводит торговые пошлины в отношении США

2018-04-01 23:16 | www.oxu.az | 9

Китай вводит пошлины на 128 импортируемых из США товаров, это решение следует рассматривать как ответ на недавние инициативы американской администрации, говорится в сообщении