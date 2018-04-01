Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию

2018-04-01 23:45 | www.oxu.az | 6

Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сказал в эфире радиостанции Radio Economy министр энергетики Ирана Реза Ардакания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.

«В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии», - сказал Ардакания.

Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России.

Номинальная мощность электроэнергетической системы Ирана в настоящее время составляет 78 421 мегаватт, России - 280 000 мегаватт, а Азербайджана - 7 172 мегаватт. Иран планирует увеличить свою мощность на 3000 мегаватт в текущем финансовом году.

Президент Рухани завершил свой двухдневный визит в Баку 29 марта, в рамках которого стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных секторах, включая энергетику.