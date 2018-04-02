Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара

2018-04-02 00:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара.

Армянские вооруженные формирования, осуществив 27 марта 1993 года широкомасштабную военную операцию, 2 апреля оккупировали Кельбаджар.

В результате были убиты 511 мирных жителей района, территория которого составляет 1936 квадратных километров, 321 - взяты в плен и пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.