Исполняется 25 лет со дня оккупации со стороны ВС Армении Кельбаджарского района

2018-04-02 00:18 | www.apa.az | 7

Исполняется 25 лет со дня оккупации со стороны Вооруженных сил Армении Кельбаджарского района Азербайджана.

По информации АПА, Кельбаджар был оккупирован 2 апреля 1993 года после длительных боевых действий.

В результате оккупации со стороны армян расположенного за пределами Нагорного Карабаха Кельбаджара, территорией 1936 кв/км, было убито 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, 58 тысяч районных жителей изгнаны из родных домов. В результате оккупации Кельбаджара 130 населенных пунктов перешли в руки армян, были разрушены 97 школ, 9 детских садов, 116 библиотек, 43 клуба, 42 дома культуры, 9 больниц, 13.000 частных домов, были уничтожены 37.852 гектара лесного участка, природные ресурсы, в том числе богатые месторождения золота. По тем временам, Кельбаджарскому району был нанесен ущерб в размере 703 миллиардов 528 миллионов рублей.

Армяне также разрушили такие памятники культуры, как албанский храм в селе Венг, албанский храм (храм Гасан Джамал) в селе Черекдар, крепость Лек в селе Ганлыкенд, крепость Улухан в селе Гараджанлы, албанский храм на соединении реки Тер-тер и реки Буланыг, крепость в селе Галабойну, крепость в селе Джомерд, крепость Зодчий в селе Джамышлы, мечеть в городе Кельбаджар, мечеть в селе Башлыбель, мечеть в селе Отаглы, Мост Таглыдаш над рекой Тер-тер в селе Союгбулаг, Кяльбаджарский историко-краеведческий музей, дом культуры имени Ашуга Шамшира, святилище Сеида Асадуллы на эйлаге Сеюдлю.

После оккупации Кельбаджара Совет безопасности ООН принял Резолюцию №822. Резолюция, требующая от армян немедленного вывода войска из Кельбаджарского и других оккупированных районов Азербайджана, в том числе принятые позднее еще 3 резолюции, не выполнены до сегодняшнего дня.

Наряду с этим, противореча принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года на территории Кельбаджарского района началось искусственное заселение Кельбаджарского района армянами.