25 лет без Кельбаджара

2018-04-02 00:23 | www.oxu.az | 10

Исполняется 25 лет со дня оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана со стороны Вооруженных сил Армении.

Как передает Oxu.Az, Кяльбаджар был оккупирован 2 апреля 1993 года после боевых действий, длившихся несколько дней.

В результате оккупации со стороны армян расположенного за пределами Нагорного Карабаха Кяльбаджара с территорией 1936 кв/км, было убито 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, 58 тысяч жителей района изгнаны из родных домов.

В результате оккупации Кяльбаджара 130 населенных пунктов перешли в руки армян, были разрушены 97 школ, 9 детских садов, 116 библиотек, 43 клуба, 42 дома культуры, 9 больниц, 13.000 частных домов, были уничтожены 37 852 гектара лесных участков, разграблены природные ресурсы, в том числе богатые месторождения золота.

По тем временам, Кяльбаджарскому району был нанесен ущерб в размере 703 миллиардов 528 миллионов рублей.

После оккупации Кяльбаджара Совет безопасности ООН принял Резолюцию №822. Резолюция, требующая от армян немедленного вывода войска из Кяльбаджарского и других оккупированных районов Азербайджана, в том числе принятые позднее еще 3 резолюции, не выполнены по сегодняшний день.