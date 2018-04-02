Сегодня годовщина апрельских побед азербайджанской армии

2018-04-02 00:31 | www.oxu.az | 6

Сегодня исполняется второй год со дня побед армии Азербайджана в апрельских боях 2016 года.

Как передает Oxu.Az, в ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре.

Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения.

С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули.

В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

По итогам боев Вооруженными силами Азербайджана были освобождены от армянской оккупации более 2000 гектаров территории, еще большая территория с оперативной точки зрения перешла под контроль армии Азербайджана. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана осуществили укрепительные работы на освобожденных землях.

В целом апрельские бои продемонстрировали внимание, уделяемое армии Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, высокую боеспособность азербайджанской армии, а также способность ВС Азербайджана в любой момент освободить оккупированные территории. Победами в апрельских боях было положено начало освобождению земель Азербайджана от армянской оккупации.