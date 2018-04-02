Дани Алвес стал мировым рекордсменом по количеству командных трофеев

2018-04-02 03:43 | www.apa.az | 5

Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес стал мировым рекордсменом по количеству командных трофеев.

Как сообщает АПА-Спорт, 31 марта парижане в финале Кубка французской лиги разгромили «Монако» со счётом 3:0. Эта победа стала пятой подряд для «ПСЖ» в турнире, а Дани Алвес завоевал 36-й командный трофей в карьере.

Таким образом, Дани Алвес обошёл валлийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и английского форварда «Ливерпуля» Кенни Далглиша. Оба на данный момент уже завершили карьеру, имея в своём активе по 35 трофеев.

Бразилец 7 раз выигрывал чемпионаты (Испании – 6 раз, Италии – 1), 6 раз национальные кубки (Испании – 5, Италии – 1), 6 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 1 во Франции), Кубок лиги (Франция), Кубок Нордесте (Бразилия), трижды брал Лигу чемпионов (все – с «Барселоной»), дважды - Кубок УЕФА (оба – с «Севильей»), четыре - Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов. В составе сборной Бразилии 34-летний Алвес выигрывал Кубок Америки и дважды Кубок конфедераций.