В Будапеште в аэропорту столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

2018-04-02 04:26 | www.apa.az | 6

В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа (Венгрия) в результате столкновения двух пассажирских автобусов телесные повреждения различной степени тяжести получили десять человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Новое время», двое пассажиров получили серьезные ранения, они находятся в больнице, остальные восемь получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

По данным издания восьмеро из пострадавших - граждане Румынии. Известно также, что все пострадавшие прилетели в Будапешт из Бухареста. Других подробностей ДТП, и по чьей вине произошла авария, пока не сообщается. Полиция ведет расследование.