Илон Маск объявил о "банкротстве" Tesla

2018-04-02 04:37 | www.trend.az | 6

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что "Тесла" целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", - написал миллиардер в своем Twitter, передает РИА Новости.

Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью "банкрот". "Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Теслакилы" с высохшими слезами на щеках", - говорится в подписи.