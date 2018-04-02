Режим прекращения огня был нарушен 98 раз

2018-04-02 10:10 | www.apa.az | 8

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов Армении, а также в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.