В результате ДТП в Лянкяране погибли 7 человек

2018-04-02 10:11 | www.apa.az | 8

Как сообщает местное бюро АПА, 31 марта на территории села Герметюк грузовой автомобиль марки «Shagman» (99-BJ-224) столкнулся с легковым автомобилем марки «Mitsubishi» (42-BS-634). В результате столкновения погибли 7 человек: пассажиры легкового автомобиля, жители села Ляж Фаиг Асланов, Фикрет Асланов, Намиг Асланов, Ханымгюль Асланова, Марзия Асланова, Месме Асланова и 7-летний Асланов Ульви Фаиг оглу.

Водитель грузового автомобиля, житель Лерикского района Джафаров Натиг Таваккюль оглу (1987 г.р.).

По факту ведется расследование.