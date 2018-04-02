SOCAR получит 152 млн манатов дивидендов от Petkim

2018-04-02 09:30 | www.oxu.az | 8

Компания Petkim Holding, основная часть акций которой принадлежит Государственной Нефтяной Компании (SOCAR), выплатит акционерам дивиденды в размере 690 млн турецких лир (297 млн манатов) из прибыли, полученной за 2017-й год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение об этом было принято на собрании Председательского Совета, посвященного обсуждению деятельности Petkim за 2017-ый год.

Размер дивидендов, которые получит SOCAR TurkeyPetrokimya A.Ş, будет составлять 351,9 млн турецких лир (151,6 млн манатов).

На собрании также было принято решение о том, что аудит деятельности Холдинга будет осуществлять компания PwC (PricewaterhouseCoopers).

Отметим, что в 2008-м году SOCAR приобрел 51% процент акций Petkim за 2,04 млрд долларов и начал свою деятельность в Турции. Остальная часть акций компании принадлежит Стамбульской Фондовой Бирже (Borsa İstanbul).

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