Egemen Bağış: Azerbaycan ve Türkiye tehlikeleri önceden görmeli ve engel olmalı

2018-04-02 09:08 | www.trend.az | 1

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı ve Başmüzakerecisi Egemen Bağış, başta Türkiye – Azerbaycan ilişkileri konusunda TREND Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

İşte Egemen Bağış’ın açıklamaları

İlham Aliyev Türk tarihine ismini şimdiden yazdırmış bir liderdir

AK Parti olarak 2002 yılında iktidara geldiğimizde Rahmetli Haydar Aliyev Cumhurbaşkanıydı. 2003 yılında Sayın İlham Aliyev Cumhurbaşkanı seçildi ve o günden bugüne bizim iktidarımızla Sayın İlham Aliyev'in iktidar süresi neredeyse yaşıt. Bununla beraber Azerbaycan'ın o günden bugüne gösterdiği ilerleme paralel seyretti diyebilirim. Kendisi Haydar Aliyev gibi devlet tecrübesi yüksek ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Azerbaycan'ın ilk yıllarını idare etmiş birisinin iyi eğitim almış evladı olarak Cumhurbaşkanlığı öncesi de önemli görevlerde bulundu. Petrol ve enerji üzerine olan akademik ve profesyonel iş hayatı geçmişi sayesinde Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının etkin ve verimli yönetiminde büyük pay sahibi olduğunu biliyoruz. Azerbaycan'ın gelirlerinde enerji kaynaklarının önemli bir yeri olmasına karşın bununla yetinmeyip modern bir Azerbaycan inşa etme hususunda yaptığı çalışmaları da Türkiye'den takdir ederek izlemekteyiz. Kendisinin önderliğinde Azerbaycan Türkiye’deki en stratejik yatırımlarının sahibi konumuna gelmiştir. Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerini kardeş hukuku ile sürdüren İlham Aliyev Türk tarihine ismini şimdiden yazdırmış bir liderdir.

Azerbaycan ve Türkiye tehlikeleri önceden görmeli ve engel olmalı