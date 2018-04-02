В Азербайджане в связи с президентскими выборами началась раздача избирательных бюллетеней

2018-04-02 10:28 | www.apa.az | 8

В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.

Как сообщает АПА, на мероприятии, прошедшем в типографии Милли Меджлиса с участием членов ЦИК, руководства и сотрудников Секретариата, а также председателей и секретарей окружных избирательных комиссий были созданы условия для наблюдения за процессом со стороны представителей международных структур, СМИ и участников избирательного процесса.

В первый день – 2 апреля предусмотрено предоставление бюллетеней избирательным округам Нахчыванской Автономной Республики, диппредставительствам зарубежных стран, консульствам, плавающим суднам, в которых в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса созданы избирательные участки. Также, бюллетени будут розданы участкам, созданным в отдаленных селах страны. Всего предусмотрена выдача бюллетеней 41 избирательным округам. В течение двух следующих дней предусмотрена раздача бюллетеней всем остальным избирательным округам.

После раздачи окружным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, подготовленных в условиях высокой безопасности, обеспечиваемой Особой Службой Государственной охраны Азербайджана, их перевозку, хранение и раздачу в участковые избирательные комиссии осуществляют соответствующие структуры Министерства внутренних дел.

Отметим, после утверждения ЦИК в течение периода, предусмотренного законодательством, требований, касающихся текста, формы, количества и бюллетеней и их подготовки в связи с президентскими выборами, с 24 марта началась печать бюллетеней. Согласно решению Комиссии, было напечатано 5347803 (пять миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот три) бюллетеня.



Согласно Избирательному кодексу, после раздачи избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, избирательные бюллетени будут направлены в избирательные пункты не позднее чем за 3 дня до даты голосования.