Сенатор США пожаловался на «неконтролируемую Россию»

2018-04-02 09:52 | www.oxu.az | 7

Введенные Вашингтоном санкции в отношении России не дают желаемого результата. Об этом, как передает Oxu.Az, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Россия вышла из-под контроля, все, что мы делаем, не работает, — заявил он, комментируя вопрос об ухудшении российско-американских отношений. — По каким-то причинам президент Дональд Трамп испытывает трудности с тем, чтобы дать отпор непосредственно российскому руководству».

30 марта близкие к Белому дому источники рассказали телеканалу NBC News, что советники по национальной безопасности убедили президента США Дональда Трампа в необходимости занимать в отношениях с Москвой жесткую позицию. По мнению окружения Трампа, «Россия понимает только язык силы, и улучшить отношения с ней можно, лишь став жестче».

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 29 марта МИД России заявил о зеркальном ответе, что вызвало недовольство в Госдепе. Позднее стало известно, что одним из высылаемых из США дипломатов оказался торговый представитель России Александр Стадник.

Али Мамедов

