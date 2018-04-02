Глава МИД Непала посетит Азербайджан

2018-04-02 10:27 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гуавали возглавит делегацию страны на промежуточной министерской конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку 5-6 апреля, говорится в понедельник в сообщении МИД Непала.
«В делегацию также войдут постоянный представитель Непала при ООН в Нью-Йорке Дурга Прасад Бхаттарай и советник Сурендра Тапа», - говорится в сообщении.
Непал является одним из основателей Движения неприсоединения, и его принципы являются важными элементами внешней политики этой страны.
Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".
Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных лиц.
В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.
В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.
В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.
(Автор: Ляман Зейналова)
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