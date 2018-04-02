КНДР извинилась за ограничения для журналистов во время концерта в Пхеньяне

2018-04-02 10:29 | www.trend.az | 7

Северная Корея извинилась перед южнокорейскими журналистами за ограничение доступа на концерт звезд K-pop в Пхеньяне в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.

По его данным, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль в понедельник посетил отель "Корё" в Пхеньяне, в котором остановились журналисты из Южной Кореи, и заявил, что "было ошибкой ограничить журналистскую деятельность и свободную съемку". "Как представитель власти северной стороны я хотел бы извиниться за эту ошибку", — приводит слова Ким Ён Чхоля агентство Рёнхап.

По его данным, накануне на концерт в Восточнопхеньянском большом театре южнокорейские журналисты не были допущены в зал, кроме одной камеры.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын лично посмотрел концерт со своей супругой Ли Соль Чжу и высоко оценил выступление звезд K-pop в Пхеньяне. Он стал первым северокорейским руководителем, который лично смотрел выступление на сцене артистов из Южной Кореи и затем встретился с ними.