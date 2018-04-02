Тело убитого в Харькове 34-летнего азербайджанца доставлено в Нефтчалу

2018-04-02 10:30 | www.apa.az | 7

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, Исмаилов Заур Хазар оглу (1984 г.р.) будет похоронен сегодня.

Напомним, инцидент произошел 29 марта около 23:00 возле ресторана «Агдам», расположенного на проспекте Льва Ландау, 26 в Харькове.

Согласно информации, в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения неизвестные лица открыли стрельбу из оружия. Вышедший в то время из ресторана З.Исмаилов получил пулевое ранение, от которого скончался на месте. В результате инцидента один человек пострадал.

Заур Исмаилов занимался торговлей на харьковском рынке «Барабашово».