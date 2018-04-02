Узбекистан планирует разместить у себя индийский оборонный завод

2018-04-02 10:33 | www.trend.az | 8

Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный производственный комплекс, сообщает индийское издание The Economic Times.

По данным издания, предложение находится на ранней стадии обсуждения. Индия также планирует экспортировать свое вооружение в Узбекистан. Развитию сотрудничества в оборонной сфере может способствовать то, что обе страны используют российское оружие.

Отмечается, что государственный министр иностранных дел Индии Мубашир Джавед Акбар посетил с четырехдневным визитом Узбекистан на прошлой неделе. Он провел встречу с министром обороны республики и обсудил возможность расширения сотрудничества в области обороны.

Индийский министр также провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.