Стала известна причина гибели животных в Кюрдамире

2018-04-02 11:15 | www.apa.az | 8

Специалисты Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства провели расследование в связи с поступившей информацией о падеже мелкого рогатого скота в хозяйстве жителя села Арабгубалы Кюрдамирского района Амраха Ширинова.



Как сообщили АПА в пресс-службе ГСВК, в собственном хозяйстве Амраха Ширинова имеется 128 голов мелкого рогатого скота, из которых 2 погибли, а 5 - больных. Массовой гибели мелкого рогатого скота в других хозяйствах района отмечено не было.



Во время патолого-анатомического вскрытия в кишечнике мертвых животных были обнаружены глисты мониезиоза. Кроме того, в соответствии с ветеринарным законодательством, взятые у погибших животных образцы были направлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Во время анализа образцов, взятых у умерших животных, проведенного в Республиканской ветеринарной лаборатории, был выявлен пастереллез.

В связи с этим, 98 животным в возрасте старше 3 месяцев была сделана прививка от пастереллеза, проведены дегельминтизация, дезинфекция и другие ветеринарно-санитарные мероприятия. После вакцинации и профилактических мер случаи смерти среди мелкого рогатого скота в хозяйстве прекратились.

В Госслужбе ветеринарного контроля сообщили, что в настоящее время в республике фактов массовой гибели скота и птиц от вирусных заболеваний не отмечено, эпизоотическая обстановка остается стабильной.