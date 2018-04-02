В ДТП в в Лянкяране погибли 7 человек – ФОТО + СПИСОК ­+ ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 10:11 | www.oxu.az | 7
10:11
Число погибших в результате тяжелого ДТП в Лянкяране 31 марта достигло 7 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, размещенный в больницу с травмами 7-летний Асланов Ульви Фаиг оглы сегодня скончался в больнице.
20:39
Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6, установлены личности.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, все погибшие являются членами и родственниками одной семьи и в то же время жителями села Ляж Лянкяранского района.
Список погибших:
Асланов Фаиг,
Асланов Фикрет,
Аслановa Марзия,
Асланова Ханымгюль,
Асланов Намиг,
Асланова Месме.
Раненые:
Асланов Ульви Фаиг оглы, 7 лет
Водитель «Shacman» Джафаров Натиг Таваккюль оглы.
19.56
Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 5.
Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Герметук Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара.
Согласно данным, грузовик марки «Shacman» столкнулся с легковыми автомобилями «ВАЗ-21015» и «Mitsubishi».
Все погибшие находились на автомобиле марки «Mitsubishi».
По факту ведется расследование.