В ДТП в в Лянкяране погибли 7 человек – ФОТО + СПИСОК ­+ ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 10:11 | www.oxu.az | 7

10:11

Число погибших в результате тяжелого ДТП в Лянкяране 31 марта достигло 7 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, размещенный в больницу с травмами 7-летний Асланов Ульви Фаиг оглы сегодня скончался в больнице.

20:39

Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6, установлены личности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, все погибшие являются членами и родственниками одной семьи и в то же время жителями села Ляж Лянкяранского района.

Список погибших:

Асланов Фаиг,

Асланов Фикрет,

Аслановa Марзия,

Асланова Ханымгюль,

Асланов Намиг,

Асланова Месме.

Раненые:

Асланов Ульви Фаиг оглы, 7 лет

Водитель «Shacman» Джафаров Натиг Таваккюль оглы.

19.56

Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 5.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Герметук Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара.

Согласно данным, грузовик марки «Shacman» столкнулся с легковыми автомобилями «ВАЗ-21015» и «Mitsubishi».

Все погибшие находились на автомобиле марки «Mitsubishi».

По факту ведется расследование.