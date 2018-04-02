Стартовал ремонт нового участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

2018-04-02 10:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в понедельник.

Согласно информации, сегодня стартовал капремонт участка Говлар - Товуз протяженностью 4,5 километра.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся неделю.

Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня были капитально отремонтированы 507 километров железной дороги.