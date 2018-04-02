На российской базе в Армении проходят масштабные учения

2018-04-02 10:49 | www.oxu.az | 7

Военнослужащие подразделений российской базы, дислоцированной в Армении, принимают участие в учениях на высокогорном полигоне Алагяз, сообщает в понедельник в пресс-служба Южного военного округа.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«В двусторонних тактических учениях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация», - сказали в округе.

В течение недели военнослужащие под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации. В маневрах будут задействованы беспилотники.

В ходе учений военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

Али Мамедов

