В один из магазинов Хырдалана бросили гранату

2018-04-02 11:42 | www.apa.az | 7

1 апреля примерно в 2 часа ночи в дежурную часть Абшеронского РУП обратился гражданин, который сообщил о чрезвычайном происшествии в его магазине.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, незамедлительно прибывшие по указанному адресу в городе Хырдалан сотрудники полиции провели необходимые мероприятия. В ходе разбирательства стало известно, что в ночное время неизвестный в магазине, принадлежащем жителю города Р.Казымову, потребовал у него деньги и сигареты. Не получив желаемого, он стал угрожать Р.Казымову находящейся в его кармане гранатой. Р.Казымов оказал грабителю сопротивление, в результате чего напавший бросил гранату в магазине и сбежал.

Сотрудники полиции в качестве вещественного доказательства изъяли гранату «РГД-5».

В результате принятых неотложных оперативно-розыскных мер сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении грабежа. Им оказался житель города Хырдалан Тофик Ширинов.

По факту Абшеронским РУП возбуждено уголовное дело по ст.181 УК АР (грабеж), ведется расследование.