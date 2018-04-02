Страсти на концерте турецких певцов – ФОТО + ВИДЕО

2018-04-02 10:55 | www.oxu.az | 7

Вчера в «Elektra Events Hall» состоялся концерт турецких исполнителей Ильяса Ялчынташа и Айнур Айдын.

Как передает Oxu.Az, спонсором концерта стала «Şirin Su».

Сначала на сцену в сопровождении пяти музыкантов вышел Ильяс Ялчынташ. Исполнив один за другим полюбившиеся хиты, он вызвал многочисленные аплодисменты азербайджанских и иранских фанатов.

Кроме собственных хитов, Ильяс исполнил песни Сонера Сарыкабадая и Миркелама, заставив поклонников пережить положительные эмоции.

После Ялчынташа на сцену вышла Айнур Айдын. Энергичное поведение и танцы певицы вкупе с ее откровенным нарядом сделали свое дело: публика зажглась в экстазе.

Айнур не отказала многочисленным фанатам в просьбе сделать селфи.

Далее до поздней ночи длилась Afterparty, которым руководил турецкий диджей Булут Герсой. Вдоволь натанцевавшись, бакинская молодежь разошлась ближе к утру.