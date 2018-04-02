Результаты первого испытательного экзамена будут объявлены в течение 3 дней

2018-04-02 12:09 | www.apa.az | 8

Обнародованы эталоны правильных ответов к тестовым заданиям прошедшего 1 апреля испытательного экзамена по I и IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, ознакомиться с правильными ответами можно на сайте Центра.

Отмечено, что в настоящее время обрабатываются карты ответов и протоколы экзаменов. Результаты планируется объявить в течение 3 дней. Узнать результаты экзаменов можно на сайте Центра, а также у мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar), отправив SMS на номер 7727.