Посольство Азербайджана: В медиа Франции мы направили письмо о том, что Р.Намазов не является журналистом

2018-04-02 12:16 | www.apa.az | 8

Посольство Азербайджана во Франции держит в центре внимания и интересуется расследованием покушения на проживающего в городе Тулуза азербайджанца Рагима Намазова.

Так на запрос АПА ответили в посольстве Азербайджана во Франции.

В информации говорится, что посольство тесно взаимодействует с Министерством иностранных дел Франции, следственными и правоохранительными органами города Тулузы: «В связи с расследованием и получением более точной информации по делу посольство выразило отношение к произошедшему событию немного поздно».

Также отмечается, что посольство заинтересовано в объективном расследовании дела и скорейшем достижении истины: «Потому что вопрос уже направили в другое русло. Французские медиа представили Р.Намазова как журналиста, так как он для получения вида на жительства позиционировал себя как журналист. Выступая в социальных сетях, Р.Намазов говорил якобы о его политическом преследовании в Азербайджане, опасности для его жизни, в связи с чем он покинул страну».

В медиа Франции мы направили письмо о том, что Р.Намазов не является журналистом. После нашего вмешательства почти 15 СМИ осветили позицию посольства. Мы также распространяем такую информацию через социальные сети. Ассоциация журналистов Тулузы также сообщили, что у них нет информации о таком журналисте».

Отметим, во французском городе Тулуза был обстрелян автомобиль, в котором находились Рагим Намазов (Шекинский) с супругой. Об этом сообщает сайт www.francebleu.com.



Как сообщает сайт, в результате покушения супруга Р.Намазова скончалась на месте, а сам он был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.



Напомним, несмотря на то, что французские сайты представляют Р.Намазова как журналиста, он долгое время под именем «Рагим Шекинский» в социальных сетях распространял видео и аудиозаписи, содержащие оскорбления в адрес криминальных авторитетов, в частности Надира Салифова (Лоту Гули).