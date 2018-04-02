Объем рынка туруслуг достиг 6 миллиардов долларов

2018-04-02 11:07 | www.oxu.az | 8

В январе-декабре 2017 года оборот взаимных туристических услуг вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,7 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, в январе-декабре 2017 года профицит баланса туристических услуг по сравнению с 2016 годом вырос в 1,6 раза и достиг 353,4 млн долларов.

Отметим, что в соответствующий период 2016 года эта цифра составила 219,4 млн долларов. В 2017 году число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, увеличилось на 20%.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном году, составил 2,7 млрд. долларов. 73% из этих средств приходится на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за границу. При этом в 2017 году число граждан Азербайджана, совершивших визит за рубеж, сократилось на 4%.

Л.А.

