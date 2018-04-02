В этом году участие в одном из двух вступительных экзаменов будет бесплатным

2018-04-02 12:30 | www.apa.az | 7

Бесплатное участие в одном из двух вступительных экзаменов в текущем году будет только для граждан Азербайджана (имеющих полное среднее образование), которые сдают вступительные экзамены впервые.

Как сообщает АПА, об этом написано во 2-м выпуске журнала «Абитуриент». Отмечается, что сумма, требуемая для подтверждения заявления других абитуриентов, добавляется к их счету в «личном кабинете», и эта сумма снимается со счета после подтверждения заявления.

Абитуриенты, в своем электронном заявлении остановившие свой выбор на участии в первом вступительном экзамене по I-IV группам специальностей, в случае участия во втором экзамене, используя имя пользователя и пароль личного кабинета, с 17 мая по 14 июня должны пройти регистрацию по ссылке eservices.dim.gov.az/erizebak/erize. Абитуриенты также должны пополнить счет личного кабинета необходимой суммой, выбрать экзаменационную группу и иностранный язык. Абитуриенты, в своем заявлении не выбравшие участие в первом экзамене, могут участвовать во втором экзамене без регистрации.